Miley Cyrus et Liam Hemsworth confirment leur mariage avec une tendre série de photos

Nicholas Sparks lui-même s'est empressé de les féliciter. Il faut dire que si son livre n'avait pas été adapté au cinéma, les deux tourtereaux ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Dix ans après leur coup de foudre sur le tournage du film "La Dernière chanson", Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont officialisé leur union lors d'une cérémonie en petit comité dans le Tennessee. L'actrice et chanteuse américaine de 26 ans a partagé sur ses réseaux sociaux quatre clichés en noir et blanc sur lesquels elle enlace et embrasse celui qui est désormais son époux.





En légende ? "Dix ans après", en référence à leur temps passé ensemble. Elle a également diffusé une vidéo d'elle dansant sur le titre "Uptown Funk" de Mark Ronson, avec lequel elle a enregistré son nouveau single "Nothing breaks like a heart". L'acteur australien de 28 ans a, lui, opté pour un simple "mon amour" sur son compte Instagram. Leur route jusqu'à l'autel aura été chaotique, marqué par des premières fiançailles rompues en 2013 avant de mieux se retrouver.