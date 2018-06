Minute 7 à 8 - Louane : "Faire star, c'est horrible ! J'aime juste être normale"

Louane a rencontré le succès il y a déjà cinq ans mais n'a pas pris la grosse tête. L'adolescente qu'elle était à l'époque est devenue aujourd'hui une jeune femme de 21 ans qui reste très attachée à son ancienne bande de copains. "Ce sont mes amis et je ne veux pas en changer", assure-t-elle. Et pourtant certaines choses ne sont forcément plus comme avant.





"Les retards, par exemple, mes amis les acceptent très mal. Ça fait star et, moi, je n'aime pas du tout faire star, c'est horrible ! J'aime juste être normale. Sauf que, parfois, je suis sur une émission de télé qui doit terminer à 20 h et qui en fait termine à 22 h et je les laisse en plan pendant deux heures parce que je n'ai pas mon téléphone, je suis sur une émission pendant laquelle je ne peux pas les prévenir", regrette-t-elle.





Cette vidéo est issue de l’émission Sept à Huit du dimanche 3 juin 2018 présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit est une émission de télévision française d’information hebdomadaire diffusée sur TF1 depuis le 3 septembre 2000.