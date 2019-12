Mireille Mathieu au concert de Noël du Vatican : "Plus je fais ce métier, plus j’ai la trouille"

Star en France, idole en Russie, et toujours ambassadrice de la francophonie dans le monde entier... y compris à Rome. Mireille Mathieu était l'une des têtes d'affiche du concert de Noël donné au Vatican il y a quelques jours. Un spectacle caritatif au profit de plusieurs fondations qui luttent pour la protection de la forêt amazonienne et de ses populations.

En exclusivité, une équipe de TF1 a pu suivre la star avant et après le concert. "Plus je fais ce métier, plus j’ai la trouille", a expliqué, avec un peu de trac, la star de 73 ans dont plus de 50 ans à chanter sur scène. Pour ce concert de Noël, Bonnie Tyler, Lionel Richie ou encore Susan Boyle étaient également présents parmi les invités.

Découvrez dans la vidéo ci dessus, quelques extraits de ce concert.