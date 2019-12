Miss Afrique du Sud sacrée Miss Univers 2019, Maëva Coucke dans le top 10

La jeune femme de 26 ans reprend le flambeau laissé par Catriona Gray Miss Univers 2018, ancienne Miss Philippines 2018. Diplômée en relations publiques de l'Université de Technologie de Cape Peninsula, la nouvelle reine de beauté est la première femme noire depuis Leila Lopes, Miss Angola et Miss Univers 2011, a être sacrée dans cette compétition internationale . Elle a devancé les représentantes de Porto Rico et du Mexique.

Dans le mouvement actuel de "body positivity" insufflé notamment par la chanteuse afro-américaine Lizzo, Miss Afrique du Sud a été chaleureusement applaudie par le public après son dernier discours où elle a déclaré vouloir encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles. Zozibini Tunzi a détrôné plus de 90 autres candidates pour remporter ce 68e titre de Miss Univers. Femme engagée dans des causes nobles comme les enfants atteints de malformations du visage ,

La Française Maëva Coucke n'a pas démérité, se hissant parmi les 10 finalistes malgré sa chute lors du show préliminaire. Miss France 2018 a fait la fierté de Sylvie Tellier qui a salué sa combativité. "Je te savais forte et combattante mais j'avoue que j'ai été bluffée par ta performance pendant cette compétition (...). Tu montres à toutes nos candidates que la chute est possible mais que le principal est de se relever et de continuer l'aventure avec sourire et détermination", a écrit sur Instagram la directrice générale de l'Organisation Miss France. Déjà forte d'un top 14 à Miss Monde l'an dernier, la Nordiste peut être satisfaite de son parcours à l'international.