Miss America : démissions en série après la publication de mails sexistes à l'encontre des lauréates

"Apparemment, nous sommes les seuls à ne pas avoir couché avec elle !" "On a perdu le compte du nombre d'hommes avec qui elle a couché à 25 ans". "Oh mon dieu, elle est énorme... et dégoutante... Pourquoi est-ce qu'il voudrait de ça ?" Le "elle" de ces phrases correspond à Mallory Hagan. Aujourd'hui âgée de 29 ans, la jeune femme originaire de New York a été élue Miss America en 2013. Des phrases écrites par Sam Haskell, le PDG du concours de beauté, dans une série de mails publiée ce jeudi par le Huffington Post. Elle n'est pas la seule lauréate à avoir été la cible de ses attaques sexistes.