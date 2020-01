Marine Lorphelin bientôt mariée : elle officialise ses fiançailles avec son compagnon Christophe

Ce n'est un secret pour personne. Depuis 5 ans, Marine Lorphelin file le parfait amour avec Christophe Malmezac, un conseiller en investissements qui vit à Tahiti. Fous amoureux malgré la distance qui les sépare, le couple a décidé de franchir le pas et de se marier. C'est l'ex-Miss France qui a confirmé la grande nouvelle sur son compte Instagram. "Contre toute attente. Le destin a tout fait pour que l’on se rencontre. Et il avait raison", a publié la Miss France 2013 en légende d'une photo où elle pose devant un manège.

Le couple qui s'est rencontré en juin 2014 à Tahiti a récemment confié au magazine "Gala" comment ils parvenaient à entretenir la flamme malgré la distance. "On s’est imposés un rythme. On se retrouve minimum cinq fois par an et on s’appelle matin et soir quoiqu’il arrive. (…) Au début, ça n’était pas simple, mais on y est arrivés" a expliqué Christophe. "En cinq ans, on a plus échangés que certains couples mariés depuis trente ans !", s'est amusé Marine Lorphelin.