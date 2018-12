Miss France 2019 : Aude Destour, Miss Limousin termine quatrième dauphine

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





C’est une connaissance qui m’en a donné l’idée. J’aime tellement l’aventure que j’ai décidé de me lancer sans rien attendre en retour. Depuis que je vis cette aventure, je suis comme une fleur qui éclot et j’espère être aussi belle qu’une rose à la fin de cette expérience.





Ma cause de cœur





Je voudrais donner mon soutien dans l’accompagnement des personnes souffrant de maladies graves. Je le fais, à ma petite échelle, en tant que masseur-kinésithérapeute, chaque jour, mais je veux faire plus. J’ai aussi connu cela quand j’étais plus jeune. Je sais combien c’est important et je veux m’engager pour cette cause.





Ma Miss France favorite





Flora Coquerel pour ce qu’elle entreprend depuis qu’elle a été Miss France 2014. Je l’ai rencontrée, c’est une très belle personne !





Ma pire crainte le soir de l’élection





Ma crainte serait de perdre mon écharpe ! L’année dernière, Miss Limousin l’a perdue. S’il m’arrive la même chose, ce serait vraiment bizarre.