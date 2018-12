Miss France 2019 : du costume régional au sacre, la folle soirée de Vaimalama Chaves en 10 vidéos

Comme chaque candidate sélectionnée dans le top 12, Vaimalama Chaves a eu à prendre la parole dès le nom de sa région annoncé. Elle a donc profité de ces quelques minutes pour partager à nouveau le message diffusé dans son portrait. "J’ai longtemps été ronde et c’est quelque chose qui me tient à coeur de partager", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "Aujourd’hui j’ai confiance en moi et je m’accepte. Il est à la portée de tous de faire pareil. Alors si je peux être porteuse d’espoir, c’est avec grand plaisir que je le ferai".