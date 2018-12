Film culte, défaut inavouable... Les 30 candidates de Miss France se livrent au jeu de l'autoportrait décalé

Elles ont posé leurs valises sur les terres qui ont donné à la France trois de ses dernières Miss, le Nord. C'est à Lille que les 30 prétendantes à la succession de Maëva Coucke peaufinent actuellement leur préparation en vue du grand soir. Samedi prochain, une seule sera élue Miss France 2019 à l'issue des votes des téléspectateurs. Et si vous appreniez à mieux connaître les candidates régionales avant de les découvrir à la télévision ?





LCI les a toutes soumises à un portrait chinois remanié qui fait apparaître des jeunes femmes de 18 à 24 ans bien dans leurs baskets, avec le cœur sur la main. Toutes ont déjà en tête la cause qu'elles souhaiteraient défendre, de la lutte contre l'endométriose à la protection de l'environnement. Alors rien d'étonnant à ce qu'une grande majorité d'entre elles prennent pour modèle Flora Coquerel, Miss France 2014 qui a monté l'année de son règne son association Kelina, qui œuvre pour le développement des secteurs de la santé et de l'éducation au Bénin. Si leurs goûts culturels sont très éclectiques, les Miss régionales ont souvent un film culte commun, "Titanic", et partagent presque toutes une même crainte : la chute.