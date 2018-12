"Il a sauvé un peu la France " : l'hommage de Miss Limousin au général de Gaulle n'est pas passé inaperçu

"Si je devais discuter ou manger avec une personnalité, ce serait Charles De Gaulle", répond sans hésiter Miss Limousin, à la surprise générale. Avant de justifier son choix de manière un peu maladroite :





"Parce qu’il a mené à bien la guerre pour nous faire gagner. Il a sauvé un peu la France. Il nous a permis d’être une nation libre et d’avancer pour que nous puissions aujourd’hui être ce pays économique puissant à travers la planète entière. Et c’est ce que je veux montrer aussi à travers le Limousin et aussi à travers la France."





Une séquence à revivre à la 4e minute de la vidéo suivante….