"J’ai une mémoire de poisson rouge" : l'interview décalée de Coline Touret, Miss Bourgogne

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





C’est simplement avec plaisir que j’aimerais représenter la France. Mon accomplissement serait de pouvoir le faire dans la joie et la bonne humeur afin de mettre le sourire aux lèvres des Français. Je me suis toujours dis que je participerais à cette très belle expérience, et cette année, j’ai eu un déclic ! Après avoir réfléchi pendant plusieurs semaines sur tout ce que cette aventure me demanderait (les sacrifices à faire, l’engagement personnel), je me suis lancée. J’espère maintenant décrocher le titre suprême !





Ma cause de coeur





Si je suis élue, je voudrais sensibiliser à la protection de l’environnement. Que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes, chacun peut faire quelque chose pour lutter contre les pollutions, les déchets, le réchauffement climatique. Cette cause me tient à cœur, c’est important pour moi de faire comprendre aux personnes que je ne veux pas devenir Miss France seulement pour les belles robes et les paillettes. Derrière se cache une femme qui veut changer les mentalités et faire prendre conscience que protéger l’environnement est primordial.





Ma Miss France favorite





C’est Flora Coquerel, Miss France 2014, qui m’inspire le plus. Le soir de son élection je savais qu’elle gagnerait. Elle se détachait des autres candidates avec sa beauté naturelle, sa bonne élocution et sa sympathie, elle avait tout d’une Miss. Après Miss France, elle a créé son association "Kelina" (qui aide les populations au Bénin, ndlr). Je pense que Miss France lui a beaucoup apporté pour pouvoir mettre en place cette association. Je trouve intéressant de pouvoir monter des projets humanitaires impactant beaucoup plus de personnes pendant et après Miss France.





Ma pire crainte le soir de l'élection





C’est de tomber ! Je suis connue pour être plutôt maladroite alors je vais croiser les doigts pour ne pas me faire remarquer en tombant .