"Je n'ai pas le temps d'être stressée" : Vaimalama Chaves nous raconte ses premiers pas de chanteuse

"Ohlala, je n'ai pas le temps d'être stressée. Je n'ai pas le temps d'avoir peur et c'est sûrement la raison pour laquelle on a pu faire un album en aussi peu de temps", nous explique-t-elle quelques minutes après avoir dévoilé la couronne de Miss France 2020, dont l'élection aura lieu le 14 décembre à Marseille.

Il ne l'a pas quittée. Le yukulélé qui l'a accompagnée pour ses premières interviews de Miss France est l'un des accessoires indispensables de la nouvelle carrière de Vaimalama Chaves. C'est simple, on n'entend que lui sur "Jardin d'hiver", le premier single de la Tahitienne que le public peut écouter et télécharger en intégralité depuis ce vendredi 8 novembre. Mais pas d'angoisse particulière pour celle qui raconte "chanter depuis toute petite".

C'est la quatrième fois que nous la rencontrons et la jeune femme de 24 ans est toujours aussi à l'aise et directe, maniant la parole médiatique avec fougue et humour. Quand on lui demande pour quand est prévu son premier opus, elle botte en touche. "Je pense que je peux donner quelques informations du style : 'Il y a aura plein de chansons et ça va sortir bientôt !'". Elle se montre un peu plus prolixe sur les raisons qui l'ont poussée à proposer sa propre version du tube de Henri Salvador.