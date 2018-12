Miss France 2019 : Jean-Pierre Foucault, déjà 23 élections !

Le 15 décembre 2018, le pays connaîtra le nom de la Miss France 2019. Cette année et pour la première fois dans l'histoire du concours, le jury sera entièrement composé de femmes. Seul Jean-Pierre Foucault, qui anime l'événement depuis 23 ans, représentera la gent masculine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.