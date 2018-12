Miss France 2019 : l'interview décalée de Manon Jean-Mistral, Miss Corse

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Je me suis lancée dans l’aventure Miss France grâce au soutien de mon entourage de leur encouragement et grâce à Eva Colas, Miss Corse 2017 et première dauphine de Miss France 2018. J'espère faire de nouvelles rencontres et découvertes et pouvoir parler haut et fort de la cause qui me tient à coeur.





Ma cause de coeur





Les déchets plastiques en mer.





Ma Miss France favorite





Camille Cerf et Iris Mittenaere bien évidemment.





Ma pire crainte le soir de l'élection





Trébucher sur scène.