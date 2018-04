La prochaine Miss France sera (encore) élue dans le Nord

L'ambiance s'annonce déjà électrique. C'est Lille qui accueillera l'élection de Miss France 2019 pour un retour en terre ch'ti "tout naturel", selon Sylvie Tellier. "Il aura fallu plus de 94 ans à la région Nord-Pas-de-Calais pour décrocher la couronne de Miss France mais depuis l'élection de Camille Cerf en 2015, les Ch'tis ont à leur palmarès trois couronnes de Miss France et une couronne de Miss Univers", rappelle la directrice de l'Organisation Miss France dans un communiqué publié lundi, évoquant les parcours d'Iris Mittenaere (élue à Lille, d'ailleurs) et Maëva Coucke, Miss France 2018.