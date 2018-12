Mon film culte ? "Les Bronzés font du ski" ! L'interview décalée de Laurie Derouard, Miss Centre-Val de Loire

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





J’ai toujours voulu tenter l’aventure Miss France car c’est une part de magie qui apparaît dans notre vie. J’aime partir pour de nouvelles aventures et je dois avouer que celle-ci est unique ! J’espère m’enrichir, apprendre et rencontrer de belles personnes.





Ma cause de coeur





Si je suis élue, je souhaite m’investir auprès de plusieurs causes car chacune mérite d’être défendue. Je suis très sensible et beaucoup de choses me touchent : la maltraitance animale, infantile, les maladies tellement présentes aujourd’hui.





Ma Miss France favorite





Toutes les Miss sont différentes et on peut trouver de l’inspiration en chacune. Difficile de faire un choix !





Ma pire crainte le soir de l'élection





Tomber !