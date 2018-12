"Mon film culte ? 'Sissi Impératrice'" : l'autoportrait décalé de Pamela Texier, Miss Champagne-Ardenne

Pourquoi j'ai décidé de participer à l'élection





Je me suis lancée dans l’aventure Miss France pour relever un défi et participer à une belle expérience qui me tient à coeur depuis quelques années. J’attends de vivre une année magique, remplie de rencontres, de voyages et d’opportunités qui pourraient dériver vers un futur projet professionnel. Avant tout, j’espère ramener le titre de Miss France à ma région, qui n’a jamais été classée sur la première marche du podium.





Ma cause de coeur





L’accès à l’instruction et à la scolarisation des enfants dans les pays les plus démunis. Cet engagement va de pair avec mon futur métier (professeure des écoles).





Ma Miss France favorite





Celle qui m’inspire le plus est Camille Cerf, Miss France 2015. C’est une femme qui s’assume et qui me ressemble beaucoup dans sa personnalité.





Ma pire crainte le soir de l'élection





Tomber sur scène. Personne n'est épargné par la fameuse chute chaque année...