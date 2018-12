Miss France 2019 : Morgane Soucramanien, Miss Réunion termine troisième dauphine

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Cette aventure me permet de me surpasser, d’en apprendre beaucoup sur moi-même et de défendre des causes qui me tiennent à cœur. Évidemment, l’apothéose serait d’obtenir ce titre tant convoité.

Ma cause de cœur





Ma cause de cœur est l’endométriose, c’est un véritable combat de tous les jours pour beaucoup de femmes : elles doivent faire face à des douleurs intenses, de longs diagnostics et des conséquences telles que l’infertilité.

Ma Miss France favorite





La Miss France qui m’inspire le plus est Iris Mittenaere, elle est très ouverte, généreuse et engagée.

Ma pire crainte le soir de l’élection





Trébucher sur scène.