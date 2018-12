Miss France 2019 : on s'est incrusté aux dernières répétitions, voici comment va débuter la cérémonie

LCI : Vous avez donc commencé à élaborer les tableaux au mois de mai ?





Stéphane Jarny : La thématique a été choisie en mai mais j'ai vraiment commencé à me pencher dessus début septembre. Il y a un gros travail musical, de recherches de thématiques, de mix de chansons sur les medleys. Par exemple, le tableau "maillot de bain" dure 9 minutes 32 donc autant dire que c'est un beau mélange de chansons entre du gold, du moderne, du français, de l'anglais. Il faut créer une dynamique et un rythme à l'intérieur de tout ça. Evidemment après il y a tout le travail des costumes, de l'éclairage, des décors et mécanique de l'émission avec Caroline Gavignet. C'est un grand barnum, une énergie intense déployée. Le lendemain du prime, on se sent tout le temps un peu vide parce qu'on se dit 'c'est déjà fini". On se prépare déjà à l'année suivante.





LCI : Peut-on avoir des indices sur ce que l'on va voir ce soir ?





Stéphane Jarny : On a une nouveauté concernant la présentation du jury cette année. L'annonce par Line Renaud de l'ouverture de la cérémonie va être intégrée au tableau régional et au tableau d'ouverture. Ça va faire un gros numéro et ça va nous permettre de gagner en rythme, en fluidité. On ouvre donc avec les costumes régionaux et la présentation du jury exclusivement féminin.