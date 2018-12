Miss France 2019 : qui succédera à Maëva Coucke ? Découvrez le CV des 30 Miss régionales

Originaire du Gars, Lola Brengues a 18 ans et est, depuis le 4 août et son élection à Marseillan, Miss Languedoc-Roussillon. Elle est étudiante en sciences de la vie. "J'ai été contactée sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi pas ?", raconte-t-elle sur France 3 Languedoc-Roussillon. La région attend une reine de beauté nationale depuis 13 ans et la victoire d'Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006.