Miss France 2019 : qui succédera à Maëva Coucke ? Découvrez les premières Miss régionales

Aurélie Pons est devenue Miss Provence le 26 juillet à Carry-le-Rouet. D'elle, on sait qu'elle est originaire de Valréas, dans le Vaucluse. Qu'elle a 22 ans. Qu'elle a un bachelor communication et a étudié en Australie, à Bali et aux Philippines. Qu'elle parle quatre langues. Des informations que La Provence n'a pas récoltées auprès de sa nouvelle Miss mais de Magui, qui avait maquillé la jeune femme lors de l'élection de Miss Vaucluse l'an dernier. Une rencontre qui l'a visiblement marquée !





Son compte Instagram : @aureliepons_