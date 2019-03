VIDÉO - Miss France 2019 à l'assaut de la tour Eiffel : "À la fin, j'avais la gorge en feu"

"C'est une course hyper belle, dans mes moments de respiration, j'ai essayé de profiter de la vue !", s'enthousiasme Camille Cerf qui a clôturé le relais des Miss. Plutôt sportives, les jeunes femmes assurent que cette course n'a rien à voir avec du running classique. "C'est comme si on montait un immeuble de 15 étages. C'est un petit défi sportif", détaille Marine Lorphelin.





Avec un détail essentiel : "On n'est pas là pour péter les scores mais pour l'association". Les quatre reines de beauté sont venues au nom des "Bonnes Fées", qui regroupe une quinzaine d'anciennes Miss France et vient en aide aux plus démunis et à ceux et celles atteints de maladies et/ou isolés.