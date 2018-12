Miss France 2019 - Voiture, iPhone, montres... La (longue) liste des cadeaux avec lesquels les candidates repartiront

Elles ont passé une semaine à l'Ile Maurice où elles ont enchaîné tournages, séances photos et test de culture générale. Un voyage de préparation qui était avant tout "un cadeau" pour les 30 Miss régionales, nous a expliqué Sylvie Tellier. Et il ne sera pas le seul que recevront les candidates à la succession de Maëva Coucke. Appareils électroniques, vêtements, bijoux et maquillage.... La liste est tout aussi impressionnante que celle de l'an dernier. Plus les jeunes femmes iront loin dans l'aventure, plus elles seront récompensées.