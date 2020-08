Candidate disqualifiée pour Miss Guadeloupe : Sylvie Tellier "comprend l’incompréhension"

C'est une disqualification qui fait grand bruit. Anaëlle Guimbi, jeune candidate à l’écharpe de Miss Guadeloupe, a été disqualifiée de l'élection qui se déroulait vendredi 21 août pour avoir posé partiellement dénudée dans le cadre d'une campagne de lutte contre le cancer du sein. "Le comité Miss Guadeloupe a reçu une dénonciation concernant les photos de cette jeune femme. Et même s'il est évident que ces photos n'ont rien d'obscène ou d'érotique, nous avons appliqué le règlement pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe, a expliqué ce samedi Sylvie Tellier à l'AFP.

Sur les trois clichés en cause, on peut voir la jeune femme de 20 ans poser le corps recouvert par du maquillage rose, des strass et des pétales. Rien de bien choquant. Sauf que le règlement de Miss France impose aux jeunes femmes de n'avoir jamais posé dénudées. "Les règles sont ce qu'elles sont, je m'incline, mais je continuerai toujours à défendre les valeurs qui me sont chères comme ce combat contre le cancer du sein", a réagi Anaëlle Guimbi, fair-play.