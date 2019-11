Miss France 2020 - "Castle, c'est la meilleure des séries" : l'interview décalée d'Anaïs Toven, Miss Nouvelle-Calédonie

PAROLE DE MISS - Anaïs Toven, Miss Nouvelle-Calédonie, est candidate à l'élection de Miss France 2020 qui aura lieu le 14 décembre à Marseille. Pour LCI, elle s'est prêtée à un portrait chinois remanié. Découvrez ses réponses.

Qui succèdera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses d'Anaïs Toven, Miss Nouvelle-Calédonie.

Anaïs Toven, Miss Nouvelle-Calédonie pour Miss France 2020. − © BERTRAND NOEL/SIPA/ENDEMOLSHINE/TF1

Mon film culte Sans aucun doute, je dirais "Amélie Poulain". C’est un film qui m’a marquée à cause de l’innocence du personnage, son côté rêveur et sa volonté de faire le bien dans son entourage. Ma série préférée "Castle" ! Je dirais même que c'est la meilleure des séries. Ma chanson inavouable Si elle est inavouable, c’est que je ne peux vous la révéler... Mais c’est une chanson qui m’a bercée pendant mon enfance que je ne peux oublier. Cette chanson s’appelle "Coco Jambo" de Mr. President.

Mon icône Angelina Jolie est la personne qui m’inspire le plus dans la vie car c’est une femme forte et engagée qui soutient des causes importantes auxquelles je me rattache telles les aides humanitaires, l’adoption et notamment la condition de la femme. Mon crush célèbre No comment. Ma devise dans la vie "Respect all, fear nothing" : "respectez tout, ne craignez rien". Toujours rester humble et faire les choix que l’on désire sans regrets. Mon petit truc en plus Je dirais que mon petit plus serait ma personnalité, issue de mon éducation. Je viens d’un mélange de deux cultures totalement différentes et j’ai pris le meilleur de chacune. J’ai un caractère que je décrirais comme calme et réfléchi mais aussi passionné. Ma personnalité a également forgé mon éducation et notamment ma perception du monde, la tolérance et l’intérêt aux cultures différentes qui m’entourent.

Faire sursauter les membres de ma famille en toute discrétion, c’est tout un art... - Anaïs Toven, Miss Nouvelle-Calédonie pour Miss France 2020

Ma petite manie au quotidien Faire sursauter les membres de ma famille en toute discrétion, c’est tout un art... Mon défaut assumé Je crois que toutes les personnes qui me connaissent assez diront que c’est la gourmandise... Mais je dirais plus que c’est un péché mignon. J’ai la curiosité de goûter à toutes les saveurs et les mets culinaires différents que nous offre le monde. Ma blague qui marche à tous les coups Tu connais la blague qui tue ? Pan. Bien sûr, la blague se dit avec une pointe de surprise sinon ce n’est pas drôle. Mon produit local indispensable Sans hésiter, la noix de coco. Je la déteste sous forme industrielle mais rien de mieux qu’une vraie noix de coco fraîchement cueillie pour se désaltérer ou bien pour s’en servir comme produit de beauté ! J’ai la chance de vivre sur une île où l’on peut avoir une coco à portée de main, alors pourquoi ne pas en profiter.

Mon job de rêve Ce serait un métier dans lequel on éprouverait un épanouissement et qu'on ne subirait pas. Pour ma part, je dirais un job en rapport avec le sport ou bien l’environnement. Ma participation à Miss France Je me suis lancée dans mon premier concours pour le titre de Miss Nouvelle-Calédonie grâce à ma belle-mère et ma meilleure amie. J’ai eu l’incroyable surprise d’être élue nouvelle ambassadrice de mon beau pays, ce qui m’ouvre donc les portes de Miss France. Un concours qui me paraissait loin de portée et pourtant, je me retrouve candidate au titre de Miss France. Cette aventure ne fera qu’accroître mon expérience en visitant de nouveaux pays mais également en rencontrant de nouvelles personnes. Ma cause de cœur C’est choix difficile à faire car beaucoup de causes méritent d’être défendues. Les causes qui me tiennent le plus à cœur sont l’adoption et la condition féminine. L’adoption est un sujet qui m’émeut personnellement car nous n’en parlons pas assez et on ne choisit pas toujours cette option. Cela est dû aux procédures administratives qui sont difficiles et longues. Beaucoup d’enfants rêvent d’une famille qu’ils n’ont pas la chance d’avoir. En effet, les enfants d’aujourd’hui sont l’avenir de demain. Ma Miss France favorite Et bien, difficile à choisir... Toutes les Miss France ont été superbes mais je dirais Flora Coquerel ou bien Iris Mittenaere pour leurs parcours et ce qu’elles sont devenues. Ma pire crainte le soir de l’élection Cela serait de donner des coups aux autres candidates avec mon costume régional imposant. Qui s’y frotte, s’y pique...

Delphine DE FREITAS et Rania HOBALLAH