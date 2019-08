Miss France 2020 : découvrez les premières Miss régionales qui tenteront de succéder à Vaimalama Chaves

Morgane Lebon veut rendre "fiers" son île et les Réunionnais. La jeune étudiante en AES, administration économique et sociale, a été élue le 24 août. Agée de 20 ans, elle ambitionne de devenir professeure des écoles. Mais ce sera désormais pour plus tard ! Selon La 1ere, elle admire "les combats menés par l'actrice Emma Watson et aimerait défendre la cause de l'environnement durant son règne". "C'est vraiment important de protéger notre planète pour les générations futures et j'aimerais passer (...) des petites piqûres de rappel pour le recyclage", a-t-elle expliqué. Un combat qu'elle partage déjà avec plusieurs concurrentes.