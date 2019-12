Miss France 2020 : élue par le public, Clémence Botino n'était pas la favorite du jury

Comme tous les ans, le public aura eu le dernier mot. Samedi 14 décembre, Clémence Botino, alias Miss Guadeloupe, a été couronnée Miss France 2020 en direct du Dôme de Marseille. Étudiante en première année de Master d'Histoire de l'art à la Sorbonne, la jeune femme de 21 ans est arrivée devant Miss Provence (première dauphine), Miss Tahiti (deuxième dauphine), Miss Bourgogne (troisième dauphine) et Miss Côte d'Azur (quatrième dauphine).

"Je ne sais pas quoi dire, j'ai longtemps hésité à me présenter à Miss France, mais l'année dernière j'ai eu un déclic. Si vous avez une idée dans le coin de votre tête, il faut la poursuivre, il faut aller la chercher. Et cette victoire, je la donne à la Guadeloupe, à la France et je la vis aussi", a-t-elle déclaré très émue au micro de Jean-Pierre Foucault. Un véritable rêve éveillé pour la jeune femme qui, comme le révèle le récapitulatif des votes, ne faisait pourtant pas partie des favorites du jury présidé par Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football.