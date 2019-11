Miss France 2020 - "J'ai parfois la tête dans les nuages" : l'interview décalée de Matahari Bousquet, Miss Tahiti

"Game of Thrones". Je fais effectivement partie de ceux qui sont tombés amoureux de "La mère des dragons". La qualité des images de fiction est impressionnante et la complexité du scénario rend la série encore plus attrayante.

"Le Cinquième élément" est, à mon sens, un des meilleurs films de science-fiction de Luc Besson. Les acteurs principaux, Bruce Willis et Milla Jovovich, sont formidables et j’adore l’univers fantastique dans lequel ils évoluent.

"Carpe Diem". Tout dans la vie est éphémère, il faut donc savoir apprécier chaque moment et vivre chaque jour et chaque opportunité pleinement.

Amal Clooney. La femme de l’acteur George Clooney est avocate en droit international, spécialiste des droits de l’Homme mais également icône de la mode. C’est une femme incroyable que j’admire beaucoup. Elle jongle entre le parquet et les tapis rouges avec classe et élégance sans jamais perdre de vue les valeurs pour lesquelles elle se bat.

Ma participation à Miss France

Je me suis tout d’abord lancée dans l’aventure Miss France car c’est bien sûr dans la continuité de l’élection régionale de Miss Tahiti. Par ailleurs, je pense que Miss France est une opportunité incroyable pour m’épanouir en tant que jeune femme et pour représenter fièrement ma région comme a pu le faire Vaimalama Chaves.

Ma cause de cœur

Plusieurs causes me tiennent à coeur mais celle de l’environnement est, à mon sens, la plus urgente et la plus importante. Nous n’avons qu’une planète alors nous nous devons de la préserver. Je m’inspire de ce proverbe africain : "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants".

Ma Miss France favorite

Marine Lorphelin pour sa beauté, sa simplicité mais aussi pour son courage et sa persévérance dans la poursuite de ses études malgré son règne.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber sur scène. Défiler devant autant de téléspectateurs est très intimidant mais je suis sûre que tout se passera bien.