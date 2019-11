Miss France 2020 – "J'ai un faible pour Antoine Griezmann" : l’interview décalée de Sophie Diry, Miss Bourgogne

"Inception", de Christopher Nolan. Au-delà du jeu d’acteur et de l’histoire, je trouve que les effets et les musiques de ce film sont incroyables.

Mon icône

Emma Watson. Harry Potter a bercé mon enfance et je suis très admirative de la femme forte et engagée qu’elle est devenue.

Mon crush célèbre

Antoine Griezmann, originaire de Mâcon, c’est une pépite locale !

Ma devise dans la vie

Donner le maximum de soi-même pour n’avoir aucun regret !

Mon petit truc en plus

Mon empathie et ma positivité. J’essaie de me mettre à la place d’autrui pour comprendre les personnes qui m’entourent et mon caractère positif me permet d’appréhender la vie plus sereinement.

Ma petite manie au quotidien

Me lever tôt ! Après avoir vécu au Canada où il n’y a pas de volets, je me suis habituée à être réveillée par le lever du soleil. Je n’ai jamais perdu cette habitude à mon retour en France.

Mon défaut assumé

Ma gourmandise. Soyons honnête, qui résiste à un framboisier chocolat blanc ?

Ma blague qui marche à tous les coups

Que fait-on pour sauver une mouche qui se noie ? Du mouche à mouche !