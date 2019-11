Miss France 2020 – "J’ai un rire particulier" : l’interview décalée de Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon

Qui succèdera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses de Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon.

Mon film culte

"E.T.". Je regardais ce film étant petite, en famille. Cela me rappelle de beaux souvenirs. C’est un film touchant que j’adore.

Ma série préférée

"Game Of Thrones". J’adore l’intrigue, l’ambiance, le décor et les acteurs. Cette série montre la détermination de différentes familles à se battre pour un but, le trône.

Ma chanson inavouable

"Le paquito". C’est une musique qui me fait penser à la feria, aux bodegas, au soleil et aux amis. N’oublions pas que je suis de Béziers !