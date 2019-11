Miss France 2020 - "J'aime que les choses soient rangées à leur place" : l'interview décalée d'Eva Labourdere, Miss Mayotte

C’est l’histoire de deux grains de sable qui arrivent à la plage et qui disent : "Oh purée, c’est blindé aujourd’hui !"

C'est un masque de beauté traditionnel appelé "M’sindzano". Il s’agit d’une préparation de bois de santal frottée sur une pierre de corail qui donne de la poudre. On mélange cette poudre à de l’eau et le tour est joué ! Il est un parfait écran total contre le soleil et gomme les impuretés de la peau. Ce masque est aussi utilisé en maquillage traditionnel à Mayotte.

Ma cause de cœur

L’éducation morale. Nombreuses sont les valeurs qui se perdent dans notre société actuelle et j’aimerais faire perdurer ces quelques simples valeurs telles que l’entraide, la bienveillance et le respect. Mais il y a aussi l’environnement. Ayant grandi sur une île, je suis particulièrement soucieuse de notre océan et de nos terres. C’est pourquoi je suis devenue marraine de l’association "YES WE CAN ETTE" avec laquelle j’ai déjà mené une action de sensibilisation auprès de la population mahoraise contre le lavage du linge dans les rivières. C’est une association que j’ai toujours admirée pour ce qu’elle entreprend pour notre île.

Ma Miss France favorite

Elles sont toutes différentes et m’ont toutes inspirées. Mais si je devais choisir, je dirais Flora Coquerel. J’adore sa beauté, son humilité et tout ce qu’elle a entrepris dans le milieu associatif en tant que Miss France 2014 et même après avoir rendu son titre.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Marcher sur ma robe.