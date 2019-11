Miss France 2020 - "J'aimerais rencontrer Nagui" : l'interview décalée de Morgane Fradon, Miss Picardie

Je n'ai pas une série que j'aime en particulier mais en revanche, je regarde beaucoup les telenovelas sur Netflix ! Ça me permet en plus d'améliorer mon niveau de langues.

"Les Bronzés". C'est un film qui me rappelle de nombreux souvenirs d'enfance. On le regardait souvent en famille et c'est le film préféré de ma mère !

Ma participation à Miss France

Depuis toute petite, je regarde Miss France à la télévision. J'ai alors voulu devenir actrice et non plus spectatrice de ce grand show ! Un titre qui me permettrait de découvrir notre beau pays, de faire de nombreuses rencontres et de voyager à travers le monde... J'ai vraiment soif d'apprendre.

Ma cause de coeur

Je ne suis pas impliquée dans une association précise. Cependant, j'ai perdu des proches d’un cancer. Une cause qui me touche comme de nombreux Français et que je souhaite défendre durant mon règne.

Ma Miss France favorite

Iris Mittenaere. J'ai vécu son élection de Miss Univers à l'étranger. À ce moment-là, mon sentiment de fierté d'être française s'est renforcé. Le parcours d'Iris m'impressionne. J'espère suivre ses pas pour ,moi aussi, inspirer d'autres jeunes femmes.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber. Je n'ai pas du tout envie de faire le buzz et d'être la star des bêtisiers de fin d'année !