Miss France 2020 - "Jared Leto me fascine" : l'interview décalée d'Ambre Bozza, Miss Martinique

"Sherlock". J’adore me prêter au jeu des énigmes et tout ce qui touche à la pensée humaine.

"Jonathan Livingston le goéland" m'émeut beaucoup. Drôle et poétique, il est un hymne à l'amour et à la liberté. Condamné à l'exil, seul, Jonathan poursuit ses découvertes, sans peur. Il est seulement triste de ne pouvoir les partager, jusqu'au jour où il rencontre des amis. Il apprend alors à briser les chaînes qui emprisonnent son corps et ses pensées.

Mon icône

Marie Curie. Entre la découverte du radium, le prix Nobel de physique et de chimie, elle est toujours considérée comme l’une des plus grandes scientifiques de l’histoire.

Mon crush célèbre

Jared Leto me fascine. C’est un acteur et chanteur aux mille facettes. Il n’a cessé de jouer au caméléon se métamorphosant pour les besoins de ses rôles et en changeant de look aussi souvent que possible. J'avoue être fan de son groupe de rock Thirty Seconds to Mars.

Ma devise dans la vie

"What doesn’t kill you makes you stronger" ("Ce qui ne te tue pas te rend plus fort"). Dans la vie, on ressort grandi de chaque expérience. Je garde toujours une attitude positive.