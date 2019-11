Miss France 2020 – "Je dors dès que je peux !" : l’interview décalée de Dariana Abé, Miss Guyane

Mon produit local indispensable

L’huile de coco ou l’huile de coprah qui sont toutes deux des produits naturels tirés du fruit du cocotier. La première est bénéfique pour les soins de peau et les cheveux, l’autre entre dans la fabrication de produits cosmétiques.

Mon job de rêve

Fonder une chaîne réputée de salons d’esthétiques spécialisés dans les soins à base de produits tropicaux.

Ma participation à Miss France

C’est pour moi l’occasion de proposer une autre définition de la beauté féminine : une beauté chargée en mélanine et de rappeler les richesses culturelles et ethniques de la France, grâce à ses territoires ultramarins comme la Guyane.

Ma cause de cœur

Que je sois élue ou non, j’aimerais défendre la cause des femmes et des filles. Plus précisément, j’aimerais contribuer à lutter contre les violences faites aux femmes et combattre la banalisation de ces actes !

Ma Miss France favorite

Flora Coquerel, Miss France 2014, pour sa beauté, sa simplicité et sa proximité de culture !

Ma pire crainte le soir de l’élection

Avoir eu tellement froid durant la préparation et en être au point de ne pas pouvoir m’éclater pleinement pour pouvoir mettre (comme promis) des paillettes dans les yeux de tous les Français. Ce sera mon premier séjour hivernal et je le crains un peu.