Miss France 2020 – “Je me présente pour rendre hommage à mon papa décédé” : l’interview de Meissa Ameur, Miss Auvergne

Ma blague qui marche à tous les coups

C’est un putois qui rencontre un autre putois. Et qui lui dit : “Tu pues toi” (Oups hahaha !)

Mon produit local indispensable

Le saint-nectaire, je pourrais en manger un entier tous les jours. Mon papa doit parfois le cacher pour que je n’en abuse pas...

Mon job de rêve

Partir faire de l’humanitaire dans les 4 coins du monde.

Ma participation à Miss France

Miss France a toujours été une coutume à la maison pour mon papa et moi. Depuis ma tendre enfance nous suivions l'émission. Il m’a toujours répété qu’il me verrait un jour de l’autre côté de la télé. Me présenter à Miss France me tient donc énormément à cœur et c’est un hommage que je rends à mon papa décédé juste avant mon élection régionale.

Ma cause de cœur

L’isolement des personnes âgées que j’ai connu en rendant visite à mon grand-père.

Ma Miss France favorite, celle qui m’inspire le plus

Marine Lorphelin.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ne pas m’être assez amusée.