"Je me suis demandé ce que j'allais dire à mes professeurs" : Clémence Botino, Miss France 2020 très terre à terre, nous plaît déjà

Première fois aussi que Miss France, Miss Univers, Miss Monde, Miss USA, Miss Teen USA et Miss America sont toutes des jeunes femmes noires. Le signe d'un renouveau dans l'univers des Miss ? "Je ne dirais pas ça parce qu'on a toutes notre place dans les concours de beauté. On est toutes capables de gagner la couronne. Après, c'est vrai qu'il y a cet élan médiatique dans plusieurs domaines, les films et la mode notamment. J'ai cru en mon étoile et peut-être que cette année, c'était la bonne", tempère-t-elle face à notre question. Elle martèle que féminisme et Miss France ne sont pas incompatibles, que "le féminisme, (les femmes le font) au quotidien, en allant travailler, en créant des familles". Son objectif ? Pouvoir "encourager les jeunes femmes à faire ce qu'elles veulent et ce en quoi elles croient".

Clémence Botino promet de "rester la même mais en mieux". C'est-à-dire "une personne humble et agréable". Mais aussi drôle. Elle avait confié à LCI avant le voyage de préparation qu'elle aimait "détendre l’atmosphère et mettre tout le monde à l’aise, en faisant quelques blagues et en parlant de mes mésaventures (car il y en a)". Elle n'a pas coupé à ses traditions samedi, évoquant "la bonne surprise" du test de culture générale auquel elle a eu la meilleure note, 17,5/20. "J'ai une petite anecdote, est-ce que je vous la donne ? C'est assez rigolo. Dans ma vie, j'ai passé beaucoup de concours, j'ai fait des prépa. J'emmagasinais des informations par milliers et je me disais des fois que ça n'allait jamais me servir. Et finalement, je n'ai jamais eu les concours. Parfois, je les ai ratés de peu. C'est en arrivant à Miss France que j'ai pu sortir major d'un test de culture générale. Donc s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire, faites-le parce que ça peut vous servir un jour", s'est-elle amusée.