Miss France 2020 - "Je passe beaucoup trop de temps sous la douche" : l'interview décalée d'Ilona Robelin, Miss Lorraine

Ma participation à Miss France

Je me suis inscrite dans le but de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles aventures tout en amenant ma région le plus loin possible.

Ma cause de cœur

Si j’ai la chance d’être élue Miss France, je voudrais défendre les personnes victimes de harcèlement scolaire.

Ma Miss France favorite

J'adore Vaimalama Chaves car elle défend la cause qui me tient à cœur.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ce serait de tomber...