Miss France 2020 – "Je peux être très têtue" : l’interview décalée de Romane Edern, Miss Bretagne

Mon icône

Anne Hathaway que j’ai découverte dans le film "Princesse malgré elle", et qui m’a fait rêver quand j’étais enfant. Je l’admire pour ses talents d’actrice.

Mon crush célèbre

Vianney, notamment pour son humilité et sa simplicité.

Ma devise dans la vie

"Bibia Be Ye Ye" il s’agit un dialecte Twi parlé au Ghana qui signifie "Tout ira bien". Pour moi, cela signifie que chaque échec peut être surmonté et dépassé en gardant la tête haute et que tout rentrera dans l’ordre avec un peu de patience et de travail.

Mon petit truc en plus

Ma maturité. Cette année, je suis la plus âgée des candidates.

Ma petite manie au quotidien

Je m’entortille tout le temps les cheveux.

Mon défaut assumé

Je peux être très têtue et déterminée quand je sais ce que je veux.