Miss France 2020 – "Je rêve d'être chanteuse lyrique" : l’interview décalée de Alixia Cauro, Miss Corse Miss Corse, Alixia Cauro. − © BERTRAND NOEL/SIPA/ENDEMOLSHINE/TF1 – Robe : Jonas Olousouzian Couture, Coiffure : St Algue, Maquillage : Sothys

PAROLE DE MISS - Alixia Cauro, Miss Corse, est candidate à l'élection de Miss France 2020 qui aura lieu le 14 décembre à Marseille. Pour LCI, elle s'est prêtée à un portrait chinois remanié. Découvrez ses réponses.

Qui succèdera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois revisité, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses d'Alixia Cauro, Miss Corse.

Mon film culte "L'Homme Orchestre" pour le comique et le burlesque, et ce n'est pas sans me rappeler mes cours au conservatoire et la rigueur paternelle que j'ai connue petite dans la musique. Ce film est rempli de répliques que je ressors souvent avec mon père pour rire. Ma série préférée "Hercule Poirot", pour les intrigues et le suspense qui dure jusqu'à la dernière minute, mais surtout pour son personnage maniaque et perfectionniste qui me fait rire car je suis un peu comme lui. Une de ses répliques "J'adore New York car les rues sont numérotées et perpendiculaires" est quelque chose que j'aurais pu dire, sur le ton de l'humour. Ma chanson inavouable "Le grec", de Demis Roussos, c'est la casserole musicale de la famille… Nous sommes obligés de l'écouter quand on se retrouve !

Mon icône Nelson Mandela, j'ai eu la chance de partir en Afrique du Sud. J’y ai découvert sa vie, ce qu'il a vécu notamment pendant l'apartheid et toute la persévérance dont il a fait preuve pour devenir l'homme qu'il a été. Ce voyage m'a beaucoup marquée. J'étais accompagnée d'une amie qui avait justement connu l'apartheid et qui a pu me raconter ce qu'elle avait vécu elle aussi. Mon crush célèbre Le défenseur pointe de l'équipe de France, championne du monde de beach Water-polo 2019, Bogdan Cutovic. C'est un sport, certes moins médiatisé que le football, mais qui gagne à être connu. Ma devise dans la vie Remets toujours au lendemain ce qu'un autre peut faire à ta place le jour même. Mon petit truc en plus Mon oreille absolue. Ma petite manie au quotidien Danser et chanter devant mon miroir pendant que je me brosse les dents. Mon défaut assumé Maniaque. Ma blague qui marche à tous les coups Je n'aime pas rire, ça me fait des rides. Mon produit local indispensable Beignets au brocciu et figatelli. J'en raffole ! Il y a le fiadone aussi. Mon job de rêve Chanteuse lyrique. J'ai commencé à chanter dans une compagnie lyrique il y a 2 ans et demi (avant je faisais du chant choral) et j'ai réalisé que, sur scène, quand je chante, je suis vraiment heureuse et je me sens à ma place !

Ma participation à Miss France J'ai posé pour une marque dont le modèle précédent était la belle Charlotte Pirroni (une des dauphines de Miss France 2015, ndlr). J'ai alors suivi son superbe parcours. C'était la première fois que je regardais Miss France. J'ai vu l'engouement autour des miss. Une Miss France redonne en effet le sourire à tous ceux qui la rencontrent, et se sert de sa notoriété pour soutenir des associations et sensibiliser sur des problématiques sociétales actuelles. J'ai tenté ma chance pour faire de même. Ma cause de cœur Je souhaiterais continuer de m'investir auprès d'associations pour favoriser l'accès à la culture, l'art et le sport. Pour moi, ce sont des moyens de lutter contre les préjugés, de faire tomber les barrières sociales. L'art (musique, danse…) est un langage universel qui nous rapproche tous et qui nous apporte des valeurs comme la rigueur, le respect et l'écoute. Ma Miss France favorite, celle qui m’inspire le plus Elles sont toutes inspirantes, elles sont différentes et elles nous ont toutes magnifiquement bien représentées, alors comment choisir entre l'humour de Vaimalama (Chaves, Miss France 2019, ndlr), l'authenticité de Laury (Thilleman, Miss Franc 2011, ndlr), l'intelligence de Marine (Lorphelin, Miss France 2013, ndlr), la simplicité de Camille (Cerf, élue en 2015) ou l'aura d'Iris (Mittenaere, Miss France 2016, ndlr). Ma pire crainte le soir de l’élection Ne pas être élue (sourire). Non, plus sérieusement, j'espère seulement que je ne regretterais rien, et que je ne tomberais pas.

Delphine DE FREITAS et Rania HOBALLAH