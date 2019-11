Miss France 2020 – "Je sais mettre un adulte en PLS depuis que j’ai 4 ans" : l’interview décalée de Jade Simon-Abadie, Miss Centre-Val de Loire

PAROLES DE MISS - Jade Simon-Abadie, Miss Centre-Val de Loire, est candidate à l'élection de Miss France 2020 qui aura lieu le 14 décembre à Marseille. Pour LCI, elle s'est prêtée à un portrait chinois remanié. Découvrez ses réponses.

Qui succédera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses de Jade Simon-Abadie, Miss Centre-Val de Loire.

Miss Centre-Val de Loire, Jade Simon-Abadie. − © BERTRAND NOEL/SIPA/ENDEMOLSHINE/TF1 – Robe : Jonas Olousouzian Couture, Coiffure : St Algue, Maquillage : Sothys

Mon film culte Difficile de n’en choisir qu’un quand mes passions et métiers tournent autour du cinéma et de la vidéo. J’aime beaucoup la saga Harry Potter. "Lion", parce que cette histoire m’a bouleversée. "Inception," pour la réalisation brillante de Christopher Nolan, la réflexion sur l’inconscient et le rêve. "Demain tout commence", pour la représentation d’un amour paternel fort. Ma série préférée Pour les mêmes raisons, il est difficile de n’en choisir qu’une. Je dirais "Sherlock Holmes", pour la représentation d’un antihéros captivant. "The Man in the High Castle", uchronie se déroulant après la Seconde Guerre mondiale, réaliste, fascinante et effrayante. "Game of Thrones", pour sa mise en scène ambitieuse, ses jeux d’alliance et ses personnages. Ma chanson inavouable "Vois sur ton chemin", du film "Les Choristes"

Mon crush célèbre ? Tom Cruise, mais je suis plus scientifique que scientologue. - Jade Simon-Abadie, Miss Centre-Val de Loire

Mon icône Ma maman ! J’ai eu la chance d’avoir à mes côtés le plus bel exemple de détermination, de persévérance et d’amour. Elle m’a appris à faire les bons choix et à savoir m’adapter à toutes circonstances. Mon crush célèbre Tom Cruise, mais je suis plus scientifique que scientologue. Ma devise dans la vie "If you can dream it, you can do it", de Walt Disney, "Si tu peux le rêver, tu peux le faire". Mon petit truc en plus Je sais mettre un adulte en PLS (Position Latérale de Sécurité) depuis que j’ai 4 ans. Ma petite manie au quotidien Regarder chaque matin la météo, à la fois de l’endroit où je me trouve, mais aussi d’autres villes du monde. Mon défaut assumé La gourmandise ! Ne me laissez pas seule avec des sushis ou des glaces. Ma blague qui marche à tous les coups C’est quand le retour du Jedi ? Entre le mercredaille et le vendredaille ! Mon produit local indispensable Le Sainte Maure de Touraine, mon fromage préféré. Mon job de rêve Être réalisatrice de vidéos de voyages humanitaires. Etre ainsi porteuse de messages importants par le biais de l’image, en suscitant des émotions. Je crois fermement au pouvoir du récit, de l’histoire.

Ma participation à Miss France Je me suis lancée dans l’aventure Miss France car je me retrouve dans les valeurs des Miss : bienveillance, respect, partage, tolérance. Je suis fière de représenter la région Centre-Val de Loire et d’en porter l’écharpe au concours Miss France. Je pense que, bien au-delà du concours pour le titre de Miss France qui, bien sûr, fait rêver, c’est l’opportunité unique d’avoir une "voix" et ainsi de pouvoir porter haute la parole de ceux qui ne l’ont pas. Ma cause de cœur L’éducation. Je pense que l’éducation est le fondement de notre société. Une bonne éducation permet d’inculquer des valeurs importantes : le respect des autres et de l’environnement, la tolérance, la santé, l’importance de la culture et des connaissances et l’envie d’apprendre de nouvelles choses… De nombreux problèmes peuvent être évités grâce à une bonne éducation (le harcèlement, les discriminations, certains problèmes de santé, les délits…). Ma Miss France favorite Comme toutes les femmes, elles ont chacune des aspects différents qui me plaisent. Je dirais Vaimalama Chaves pour sa personnalité et son humour. Marine Lorphelin pour sa force et sa persévérance ! Elle a réussi à poursuivre ses études de médecine malgré son année de Miss France. Ma pire crainte le soir de l’élection Ce serait de glisser, comme pour beaucoup de candidates je pense !

Delphine DE FREITAS et Rania HOBALLAH