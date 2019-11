Miss France 2020 – “Je suis fan de 'Dix pour cent'” : l’interview décalée de Laura Theodori, Miss Alsace

Qui succèdera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses de Laura Theodori, Miss Alsace.

"Toutes les femmes de ta vie" des L5, je l’écoutais en boucle étant plus jeune...

Il est difficile de se juger soi-même, mais ce qui ressort le plus c'est ma tendance un peu maniaque.

Mon petit truc en plus

Ma blague qui marche à tous les coups

Que se passe-t-il quand deux poissons s’énervent ? Le thon monte.

Mon produit local indispensable

La tarte flambée, c’est une véritable tradition en Alsace.

Mon job de rêve

Vétérinaire, j’ai d’ailleurs deux chats.

Ma participation à Miss France

Je voulais vivre une aventure humaine unique et tout donner pour emmener ma région le plus loin possible.

Ma cause de cœur

Je souhaite encourager les gens à pratiquer une activité physique régulière. Cela aide à se maintenir en forme physiquement et mentalement mais également à lutter contre certaines maladies.

Ma Miss France favorite

Marine Lorphelin, pour son parcours pendant et après Miss France (elle a été élue en 2013, nldr).

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber et me blesser, je croise les doigts pour que ça n’arrive pas.