Miss France 2020 – "Je suis très maladroite" : l’interview décalée de Justine Delmas, Miss Aquitaine

PAROLES DE MISS - Justine Delmas, Miss Aquitaine, est candidate à l'élection de Miss France 2020 qui aura lieu le 14 décembre à Marseille. Pour LCI, elle s'est prêtée à un portrait chinois remanié. Découvrez ses réponses.

Qui succédera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020, qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses de Justine Delmas, Miss Aquitaine.

Miss Aquitaine? Justine Delmas − © BERTRAND NOEL/SIPA/ENDEMOLSHINE/TF1 - Robe : Jonas Olousouzian Couture, Coiffure : St Algue, Maquillage : Sothys

Mon film culte Mon film culte est "The Greatest Showman" avec notamment Hugh Jackman. Il s’agit d’une comédie musicale qui s'inspire de la création du cirque. J'aime énormément les musiques entraînantes et la mise en scène particulièrement soignée. L'ambition du personnage principal est un véritable exemple qui nous encourage à ne jamais abandonner nos rêves malgré les difficultés et les échecs. Je tire également de cette histoire une belle leçon de vie qui prône la tolérance, la solidarité et le respect mutuel au-delà de toutes les différences. Ma série préférée Comme pour de nombreuses personnes, il s’agit de "Game of Thrones". Le succès de cette série m'a encouragée à la regarder et j'admets m'être prise au jeu à mon tour, séduite par le côté fantastique et toujours imprévisible de l'histoire. Ma chanson inavouable J'avoue avoir gardé mon âme d'enfant et avoir toujours un petit faible pour les musiques Disney. Par exemple, j'aime beaucoup la musique "Comme un homme", qu'on entend dans Mulan. C'est une chanson qui me donne beaucoup de peps et de motivation.

Mon icône J'ai beaucoup d'admiration pour Angelina Jolie, notamment pour son rôle dans "Lara Croft", où elle y apparaît comme une aventurière forte et courageuse. Outre ses qualités d'actrice, je l'apprécie également en tant que femme qui privilégie toujours le bien-être de sa famille tout en continuant à mettre sa célébrité au service de l’humanitaire. Cela fait d'elle une femme très admirable pour moi. Mon crush célèbre Je craque littéralement pour Ian Somerhalder, un acteur américain qui a notamment joué dans les séries "Lost" et "Vampire Diaries". C’est un très bel homme mais aussi une personne très impliquée dans les œuvres caritatives telle que la protection de l'environnement et des animaux, cause qui me tient moi-même particulièrement à cœur. Ma devise dans la vie "La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute". Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des désillusions et des échecs mais au final, ça nous fait grandir tout en nous forgeant le caractère. Cela nous prépare à affronter de nouvelles épreuves en évitant de commettre les mêmes erreurs qu’autrefois. C’est un mal pour un bien en fin de compte. Mon petit truc en plus Je dirais que ce qui me caractérise le plus, c'est ma spontanéité. Je suis vraiment quelqu'un de très naturelle qui va toujours parler et agir à l'instinct. D’ailleurs, cela fait rire mes proches qui vous diront que j'ai beaucoup d'humour.

Je rêverais d'être présentatrice télé. Je suis d'ailleurs très admirative de notre Miss France 2015 Camille Cerf de l'être devenue. - Justine Delmas, Miss Aquitaine

Ma petite manie au quotidien Je suis très organisée et depuis toute petite, j'ai pris la manie de faire des listes pour tout afin de ne rien oublier et faire les choses dans le bon ordre. Cela va de la simple liste de courses à la liste des choses à faire ou des choses à mettre dans ma valise, en l’occurrence ici pour préparer au mieux le voyage à Tahiti. Mon défaut assumé Je suis maladroite dans le sens où je me cogne très souvent, en témoignent d'ailleurs les bleus sur mes jambes. Heureusement, ce n'est jamais grave mais hélas j'aimerais que ce soit un peu moins fréquent... Ma blague qui marche à tous les coups Un jour j'ai raconté une blague à un parisien. Il n’a pas ri. Mon produit local indispensable Je pense que je ne vous surprendrai pas si je réponds le foie gras. C'est un produit local dont je ne me lasserai vraiment jamais et qui est pour moi indispensable à la réussite d'un bon repas. Mon job de rêve Je rêverais d'être présentatrice télé. Je suis d'ailleurs très admirative de notre Miss France 2015 Camille Cerf de l'être devenue. Je m'amuse beaucoup quand je suis sur scène et pouvoir m'exprimer tout en apportant des petites touches d'humour me correspondrait.

Ma participation à Miss France Depuis toute petite, nous avions pour tradition de nous réunir en famille pour regarder Miss France à la télévision. Plus je grandissais, plus je rêvais d'avoir la chance un jour d'y participer. Et quel plus grand honneur que de représenter sa région, voire sa nation entière, aux quatre coins du monde où se mêlent rencontres et découvertes ? Maintenant que cela va se réaliser, j'ai toujours du mal à en prendre conscience et je pense que cela va me permettre d'acquérir un peu plus de confiance en moi, ce dont je manque encore. Ma cause de cœur Je soutiens activement le don du sang pour son large champ d'intervention. Le sang peut être utilisé pour des maladies du sang, des cancers, des actes chirurgicaux d'urgence mais aussi dans des cas d'accouchements difficiles. Ce don offre une multitude de chances de sauver des vies, en témoigne notamment les 1 million de personnes soignées chaque année grâce à ces transfusions sanguines. C'est la raison pour laquelle je suis moi-même marraine depuis quelques années du don du sang de Bergerac. Il me tient à cœur d'encourager les gens à nous accorder quelques minutes de leur temps pour nous faire don de leur sang. Ma Miss France favorite, celle qui m’inspire le plus J'adore notre Miss France actuelle, Vaimalama Chaves, pour sa beauté sans conteste bien-sûr mais aussi pour son naturel et sa spontanéité dans lesquels je me retrouve. Ma pire crainte le soir de l’élection Comme beaucoup de candidates je présume, j'ai peur de tomber et de me blesser le soir de l'élection.

Delphine DE FREITAS et Rania HOBALLAH