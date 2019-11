Miss France 2020 - "Je suis très tête en l'air" : l'interview décalée d'Andréa Magalhaes, Miss Midi-Pyrénées

Mon film culte

"Dirty Dancing" est l'un des premiers films romantiques que j’ai vus. Il a marqué mon enfance. Avec mes sœurs, on adorait reproduire la chorégraphie du final et évidemment, la bande originale y jouait pour beaucoup.

Ma série préférée

"Friends" fait partie de mes séries préférées. C’est une production incontournable et intemporelle, dans laquelle on se retrouve tous et devant laquelle on prend tous du plaisir.

Ma chanson inavouable

"My Heart Will Go On" de Céline Dion. J’ai vu et revu Titanic des centaines de fois, je connais les répliques et évidemment la musique par cœur et j’adore la chanter à tue-tête avec mes sœurs !