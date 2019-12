Miss France 2020 – "Je suis un brin maniaque" : l’interview décalée de Manelle Souahlia, Miss Côte d’Azur

"Les Trois Frères", avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. C’est LE film qui me fait pleurer de rire à chaque fois que je le regarde. Je le conseille fortement : à titre personnel, je ne m’en lasse jamais !

J’aime bien écouter des musiques de film ainsi que de la musique classique. Je me sens alors toujours inspirée dans ce que je fais. Et bien sûr, je n’oublie jamais mon thé en accompagnement.

Je pense que c’est une fierté d’être un mélange de deux cultures différentes, de réunir à la fois le nord et le sud. J’ai des origines franco-hollandaises et franco-algériennes.

J’ai toujours pensé que si quelque chose ne se passe pas comme on le souhaite, ce n’est pas la fin, bien au contraire. Rien n’est une fatalité. Dans la vie, d’une manière ou d’une autre, on atteint toujours ses objectifs.

C’est Stan Lee, le créateur de super-héros et de bandes dessinées Marvel. C’est en s’accrochant à sa passion pour le dessin et l’imaginaire, qu’il a quitté les petits boulots pour survivre et a réussi à construire un véritable empire. Ses personnages sont maintenant immortels : Spider-Man, les Avengers, tout le monde les connaît et les adore !

Mon produit local indispensable

J’adore le Pan Bagnat niçois. Ce sont beaucoup d’ingrédients très méditerranéens, avec de l’huile d’olive, des poivrons, des anchois…et j’en passe, tout dépend des goûts de chacun ! Tout cela entre deux délicieuses tranches de pain.

Mon job de rêve

Ma passion pour les voyages et le relationnel m’oriente vers le cinéma. Devenir actrice de cinéma, c’est incarner des centaines de personnages, vivre leurs histoires, leurs émotions, regarder la vie d’une manière différente dans chaque scénario.

Ma participation à Miss France

J’aime me sentir proche des gens. Ce que j’attends de cette aventure, c’est de profiter pleinement de chaque instant et de chaque opportunité qui se présente. Nous n’avons qu’une seule vie !

Ma cause de cœur

J’aimerai préserver les fonds marins. La faune et la flore marine sont tout aussi importantes que celle terrestre. Je vis en Méditerranée et vivant face à la mer, je n’ose pas imaginer plus tard une déchetterie flottante dans l’environnement marin.

Ma Miss France favorite

Vaimalama Chaves. Non pas parce que je l’ai rencontrée lors de mon élection, mais parce que son parcours est celui des plus inspirants de l’aventure Miss France. J’aime sa personne, sa façon d’aborder le quotidien avec beaucoup d’humour (il n’y en a jamais trop). Elle dégage beaucoup de tendresse et de sérénité, et ses valeurs font d’elle une personne honnête et attachante.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ma seule crainte, c’est que le spectacle soit annulé ! J’ai envie de danser et de m’amuser !