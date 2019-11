Miss France 2020 - "Je touche du rouge quand les minutes et les heures sont identiques" : l'interview décalée d'Yvana Cartaud, Miss Pays de la Loire

J'ai regardé les 8 saisons de "Desperate Housewives" plusieurs fois ! Cette série raconte le quotidien mouvementé de quatre femmes. Elles me font beaucoup rire et jouent leur rôle à merveille.

Je dirais le fait que je sois très humaine, on me le dit très souvent. Je suis très sensible aux catastrophes qui touchent l’être humain. Je ne suis pas naïve pour penser qu'un jour le monde sera rose. En revanche je pense que la vie est belle, que celle-ci vaut la peine d’être vécue mais que bien trop de malheurs touchent encore le monde actuel.

J’en ai deux précisément dont j'essaye toujours de me souvenir car elles représentent mes choix, mon caractère et surtout celle que je suis. "La simplicité est la sophistication suprême" est une citation de Léonard de Vinci. La seconde est de Zig Ziglar : "C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude".

J'en ai deux, Simone Veil et Amal Clooney. J’admire Simone Veil pour sa détermination, ses engagements en tant que femme et femme politique, son courage de s'être imposé dans un milieu majoritairement masculin. Amal Clooney est avocate en droit international et engagée dans de nombreuses causes humanitaires. C'est une femme déterminée et son parcours professionnel m'inspire énormément.

Avocate en droit international. C'est ce que je veux devenir. Je souhaiterais me spécialiser par la suite dans les droits de l'Homme. Je veux que ma parole soit utilisée pour défendre toutes les formes d’inégalités, qu'elle serve à défendre ceux qui n'ont pas le pouvoir de se faire entendre et enfin que ma voix soit porteuse de messages positifs et de combats.

Je touche du rouge lorsque les minutes et les heures sont identiques ! Superstitieuse comme je suis, je pense que cela va me porter chance et d’ailleurs je contamine tout le monde autour de moi !

Ma participation à Miss France

Lorsque j'avais 15 ans, j'ai été voir une élection départementale, celle de Miss Vendée. Deux ans plus tard, j'y suis retournée mais cette fois, j’étais candidate. Je suis devenue lors de cette soirée, Miss Vendée puis en septembre dernier Miss Pays de la Loire. Dès le début, je me suis prêté au jeu et je ne regrette absolument rien. C'est une expérience tellement enrichissante. Ce que j'aime le plus, c'est rencontrer, échanger avec tous ces gens qui ont tous quelque chose à nous apprendre. C'est génial. Cette expérience nous fait grandir. Je me vois évoluer, et surtout acquérir beaucoup de confiance en moi.

Ma cause de cœur

Il y en a tellement ! Bien sûr, la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l’environnement en font partie car ce sont deux éléments qu'on ne doit pas négliger. Ensuite, je voudrais faire de l’humanitaire. J'y pense déjà depuis quelques années. Je souhaiterais apporter mon aide aux populations défavorisées et partager avec eux des moments heureux. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je suis certaine que ça serait une leçon de vie.

Ma Miss France favorite

Il y a quelques années, j’aurais évoqué Iris Mittenaere mais à présent c'est Vaimalama Chaves. Lorsque je l’écoute parler, je remarque qu’on partage des valeurs et principes en commun. Elle est naturelle, simple et surtout elle représente parfaitement la femme actuelle : indépendante et ambitieuse.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber bien sûr ! Mais je ne me mets pas la pression, avec les répétitions, aucun risque.