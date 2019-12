Miss France 2020 - "Mon petit truc en plus, c'est ma case en moins" : l'interview décalée de Layla Berry, Miss Saint-Martin Saint-Barthélémy

"Billy Elliot" est, à mon sens, un intemporel. C’est un film à la fois social et philosophique. Les sujets soulevés amènent à la réflexion sur l’acceptation de soi, l’empathie, la tolérance et la persévérance. L’acteur principal Jamie Bell réalise une véritable performance et incarne un personnage fort auquel nous pouvons tous nous identifier. Par ailleurs, le scénario est élaboré autour de la danse classique : une passion que je pratique depuis plus de 10 ans qui me procure toujours autant de bien-être et m’amène à me dépasser.

Je ne pense pas qu'il en fasse rêver beaucoup, mais je voudrais devenir ingénieure financière. D’une part, parce que je suis adepte des chiffres et d’autre part, parce que j’aime le milieu de l’entreprise, un espace riche en compétences et en mouvement perpétuel. Pour moi, l'ingénierie financière c’est l’art et la manière de combiner et d’organiser différentes disciplines (économique, financière, politique, fiscale, sociale). Ce métier m’intéresse tout particulièrement car c’est à la fois le défi et le devoir de l’entreprise que de prendre en considération les impacts de ses décisions sur l’humain et l’environnement. Il s’agit ainsi d’un rêve tant professionnel que citoyen.

Ma participation à Miss France

Participer à cette élection est le souhait de réaliser une aventure humaine et personnelle hors norme pour la jeune femme que je suis et qui impactera nécessairement la jeune femme que je deviendrai. Miss France, c’est l’honneur de représenter la France et ses valeurs. C’est aussi et surtout un engagement auprès des Français, dans toute notre diversité et notre richesse multiculturelle par ses territoires, ses us et coutumes, sa gastronomie, son histoire… Et c’est enfin, la possibilité de s’investir et de défendre des causes et, peut-être, contribuer à faire évoluer les mentalités et changer les comportements à l’égard de l’environnement, dans nos rapports avec les autres sur la question de la tolérance.

Ma cause de cœur

C’est très compliqué de choisir une seule cause à défendre. Pour moi, l’Homme (dans sa globalité), les animaux et la nature vont ensemble. Il est important de préserver et de défendre le bien-être de notre planète de l’intérieur, comme de l’extérieur. C’est une responsabilité collective et citoyenne si nous voulons préserver toutes les richesses qui contribuent à notre bonheur et à notre identité. Je pense malgré tout que la cause la plus urgente est celle de l’environnement et du développement durable. Je suis sensible aux conséquences de nos modes de consommation. Originaire d’une petite île de 24km2, j’en suis tout autant concernée. En effet dans nos îles, c’est bien plus qu’un sujet, c’est un mode de vie. Par exemple, l’eau que nous consommons au quotidien est désalinisée, nous la consommons donc avec précaution. Pour rester consciente et alerte sur ce sujet, je me remémore souvent cette citation de Jean Bodin : "Il n’y a de ressource que d'hommes". J’ajouterais : "et que cette Terre".

Ma Miss France favorite

Flora Coquerel ! Flora et moi avons beaucoup de points communs, notamment nos centres d’intérêt. Les causes qu’elle défend et les actions socio-éducatives qu’elle mène me tiennent aussi énormément à cœur. Par ailleurs, je trouve que c’est une personne rayonnante et pétillante !

Ma pire crainte le soir de l’élection

Que le temps passe trop vite. J’ai envie de profiter de chaque instant de cette soirée magique. Je ne veux pas en perdre une miette et en apprécier chaque seconde même si je sais que le stress sera aussi de la partie : j’en ferai mon allié !