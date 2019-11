Miss France 2020 - "Mon petit truc en plus ? Ma voix" : l'interview décalée de Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais

Qui succédera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses de Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais.

"Game of Thrones". Daenerys (Emilia Clarke) est la seule femme au pouvoir qui revendique ses droits face aux hommes.

- Non

Mon petit truc en plus

Ma participation à Miss France

Au départ, ce fut une blague surprenante. J’ai été prise à mon propre piège puis je me suis lancé un défi, une nouvelle expérience personnelle. Ce que j’attends de l'aventure, c’est de poursuivre la découverte de moi-même mais surtout de prouver aux générations futures que peu importe le milieu social d’où l’on vient, nous pouvons y arriver avec persévérance et volonté.

Ma cause de cœur

Le handicap mais plus particulièrement la trisomie 21 et l’autisme. D’ailleurs, je me suis investie dans une association appelée "Écoute ton cœur".

Ma Miss France favorite

Camille Cerf pour son naturel et son sens de l’humour.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ce serait que Jean-Pierre Foucault annonce la mauvaise gagnante comme à Miss Univers.