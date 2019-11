Miss France 2020 – " Mon petit truc en plus ? Mes yeux bridés ?" : l’interview décalée d'Evelyne De Larichaudy, Miss Ile-de-France

Je n’ai jamais réussi à finir une série. C’est un peu cliché mais je préfère les animés/mangas ! Si cela vous intéresse quand même, mon animé préféré est "Your Lie in April", littéralement "Ton mensonge en Avril". C’est un animé très touchant et très beau.

J’ai étudié un an à Los Angeles et les produits français m’ont terriblement manqué. Si je devais choisir, je dirais les pains au chocolat ou les chocolatines pour mes amis du Sud.

Qui ne tente rien n’a rien ! Il faut savoir se lancer et sortir de sa zone de confort. C’est une devise qui me permet d’avoir d’avantage confiance en moi.

Mon icône est Emma Watson. Je l’admire car c’est une femme engagée, qui en plus d’évoluer dans le monde du cinéma, a tenu à finir ses études et a obtenu son diplôme. J’aimerais, tout comme elle, montrer aux femmes qu’il est possible d’évoluer dans des milieux différents et qu’il est important de défendre ses valeurs.

Ma participation à Miss France

Je me suis lancée dans cette aventure pour m’amuser et avoir l’occasion d’aller à la rencontre des gens. Cela représente, à mon sens, une superbe expérience. Il permet de mettre en avant des jeunes filles, leurs valeurs et les causes qui leur tiennent à cœur. Obtenir le titre de Miss France serait pour moi une réelle fierté. Mais je pense que quel que soit le résultat, cette expérience sera très enrichissante et me permettra de rencontrer des personnes extraordinaires. J’espère également pouvoir montrer aux jeunes filles qu’une femme peut évoluer dans le domaine qu’elle veut.

Ma cause de cœur

Je suis née sur l’île de la Réunion, et je suis venue étudier en Île-de-France après mon lycée, alors que je n’avais que 17 ans et demi. Cela n’a pas été facile pour moi mais j’ai eu de la chance d’être soutenue par mes parents, aussi bien mentalement que financièrement. Je sais que ce n’est pas le cas de tous les jeunes. En dehors des métropoles, il est plus difficile pour les jeunes d’accéder aux études supérieures car la plupart des centres de formations sont justement regroupés autour des métropoles. J’aimerais donc aider ces jeunes issus de zones hors métropoles à accéder aux études supérieures.

Ma Miss France favorite

Ma Miss France favorite est Flora Coquerel. C’est une femme magnifique et engagée. Je l’admire beaucoup pour toutes les actions qu’elle a menées avec son association. Elle donne l’image d’une femme forte, indépendante et qui sait défendre ses engagements.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ma pire crainte est vraiment de ne pas assez profiter de cette soirée qui va être inoubliable. Je veux vivre cette aventure à fond et pouvoir m’amuser sur scène le 14 décembre.