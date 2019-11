Miss France 2020 – "On dit que je suis une vraie pipelette !" : l’interview décalée de Lucille Moine, Miss Champagne-Ardenne

Coco Chanel, car c’était une femme en avance sur son temps, qui mettait en valeur des idées féministes. Dans la mode, ses styles étaient originaux, modernes, et libérateurs. De plus, c’était une femme toujours élégante.

Je pense que toutes les causes sont bonnes à défendre mais si je devais en choisir une, ça serait la misère en France et dans le monde.

Je pense que toutes les causes sont bonnes à défendre mais si je devais en choisir une, ça serait la misère en France et dans le monde. - Lucille Moine, Miss Champagne-Ardenne

Mon job de rêve

Tester des hôtels de luxe partout dans le monde

Ma participation à Miss France

A titre personnel, il s’agit d’un défi. Nous n’avons qu’une vie et je compte bien sortir de la routine. J’espère arriver le plus loin possible dans cette aventure.

Ma cause de cœur

Je pense que toutes les causes sont bonnes à défendre mais si je devais en choisir une, ça serait la misère en France et dans le monde. Si je suis élue Miss France je ferais mon possible pour qu’un maximum de personnes puissent vivre dans des conditions suffisantes de confort et de sécurité.

Ma Miss France favorite

C’est difficile de n’en choisir qu’une car toutes les Miss France ont marqué l’histoire à leur façon. Mais si je dois choisir, ce serait Flora Coquerel car je trouve qu’elle s’engage dans des actions humanitaires incroyables.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ne pas parler à Jean-Pierre Foucault, ça voudrait dire que je ne suis pas dans le top 15.