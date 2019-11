Miss France 2020 - "Plus jeune, je rêvais de devenir sage-femme" : l'interview décalée de Marine Clautour, Miss Normandie

PAROLE DE MISS - Marine Clautour, Miss Normandie 2019, est candidate à l'élection de Miss France 2020 qui aura lieu le 14 décembre à Marseille. Pour LCI, elle s'est prêtée à un portrait chinois remanié. Découvrez ses réponses.

Qui succédera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses de Marine Clautour, Miss Normandie.

Marine Clautour, Miss Normandie pour Miss France 2020. − © BERTRAND NOEL/SIPA/ENDEMOLSHINE/TF1

Mon film culte "Intouchables" est sans aucun doute mon film préféré. Ce film m’a fait rire, m’a émue et surtout réellement touchée. Je ne me lasse pas de le regarder. Ma série préférée Je suis plutôt documentaires et reportages, donc je regarde peu de séries. Mais celle que j’ai suivie avec engouement, c'est "La Casa de Papel". J’ai adoré cette série prenante. J’attends d’ailleurs avec impatience la saison prochaine. Ma chanson inavouable Je dirais "... Baby One More Time" de Britney Spears. J’écoutais tout le temps cette musique plus jeune et encore aujourd’hui, je la connais par cœur.

Mon icône Beaucoup de personnes sont ou ont été inspirantes mais mon icone est et restera ma mère. Je l’admire pour les valeurs qu’elle m’a transmises, en particulier sa force de caractère et son humilité. C’est une personne avec un cœur énorme et je ne la remercierai jamais assez de me soutenir dans tout ce que j’entreprends. Mon crush célèbre Je répondrais la sublime actrice Angelina Jolie. Au-delà de son physique frôlant la perfection à mes yeux, c’est aussi un véritable caméléon dans ses rôles au cinéma. De plus, c’est aussi une femme très engagée notamment auprès de l’environnement. Je la trouve absolument charismatique. Ma devise dans la vie "Un gagnant est un rêveur qui n’a jamais cédé". Cette parole de Nelson Mandela est pleine de sens pour moi et j’ai aujourd’hui l’occasion de me prouver qu’elle est vraie.

Je ne changerai pour rien au monde ma couleur de cheveux dont je suis si fière - Marine Clautour, Miss Normandie pour Miss France 2020

Mon petit truc en plus Vous l’aurez sans doute remarqué mais mes cheveux font ma différence. Je ne changerai pour rien au monde ma couleur de cheveux dont je suis si fière et que j'ai héritée de ma grand-mère. Ma petite manie au quotidien Dès que je me lève, je prends un petit déjeuner complet pour pouvoir affronter ma journée. Sans ce moment, je vous avoue ne pas être capable de garder les yeux ouverts après avoir franchi la porte de chez moi. Mon défaut assumé Je suis une personne très gourmande. J’aime les plats en sauce et les bons desserts. Je ne m’interdis rien mais en contrepartie, je fais du sport. Ma blague qui marche à tous les coups Savez-vous pourquoi n’y a-t-il plus de mammouth ? Parce qu’il n’y a plus de pappouth. Mon produit local indispensable C’est bien évidemment la crème fraîche pour ma part, en tant que Normande qui se respecte. Elle se marie avec tous les plats et les rend tellement bons ! Mon job de rêve Bien que ce soit un métier très éloigné des paillettes et des projecteurs, plus jeune je rêvais de devenir sage-femme. Encore aujourd’hui, j’admire les personnes exerçant cette profession. Je trouve que donner la vie et/ou au contraire accompagner les familles dans des moments terribles est le plus beau métier au monde.

Ma participation à Miss France Participer à un événement d’une telle ampleur est une chance unique. Je me suis lancée déterminée afin de relever ce défi et vivre à fond cette expérience qui m’a toujours tant fait rêver. C’est aussi une chance pour moi de m’affirmer en tant que femme et de prendre confiance en moi. Ma cause de cœur J’aimerais apporter tout mon soutien à la protection de la jeunesse. Venir à la rencontre de jeunes ayant vécu une enfance difficile, qui ont dû faire face à des drames ou des bouleversements serait pour moi une chance de pouvoir leur apporter mon écoute et mon soutien. Ma Miss France favorite C'est Malika Ménard. Je la trouve sublime et son évolution est juste remarquable. L’aventure Miss France l’a transformée et j’espère qu’elle me transformera de la même façon. Ma pire crainte le soir de l’élection Je serai énormément déçue si je repars de l’élection sans être fière de moi. C’est pour cela que je vais me donner à 200%. Je ne veux rien regretter.

Delphine DE FREITAS et Rania HOBALLAH